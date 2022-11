1291 Die Schweizer Anlagestiftung / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

1291 Die Schweizer Anlagestiftung («1291») konnte für ihre Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» in einem aktuell sehr herausfordernden Marktumfeld an den Kapital- und Finanzmärkten zusätzliches Kapital bei bestehenden und neuen Investoren für den weiteren Ausbau ihres Immobilienportfolios aufnehmen. Im aktuellen Geschäftsjahr 2022/2023 flossen seit Juli 2022 für diese Anlagegruppe bisher insgesamt Neugelder in Höhe von CHF 83.4 Millionen zu. Nach Liberierung sind total 8'776'904.883 Ansprüche bei 147 Anlegern ausstehend. Die Anlagestiftung wird ihr auf Wohnnutzung fokussiertes Immobilienportfolio weiter renditeorientiert mit attraktiven Akquisitionsobjekten und qualitativ hochstehenden Immobilien an interessanten Lagen ausbauen. Per 31. Oktober 2022 belief sich der Portfoliowert der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» auf CHF 1.36 Milliarden. Kontaktperson

Die 1291 Die Schweizer Anlagestiftung ist eine Anlagestiftung nach Schweizer Recht. Ihre Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» investiert gesamtschweizerisch in ausgewählte Immobilien mit Wohn-, Büro-, Dienstleistungs-, Verkaufs- oder Gewerbenutzung, wobei der Fokus mit einer Zielallokation von mindestens 60% klar auf Wohnnutzung liegt. Die Anlagegruppe «Nachhaltige Immobilienprojekte Schweiz» legt den Investitionsfokus auf den Auf- und Ausbau eines diversifizierten nachhaltigen Immobilienportfolios von Neubauprojekten und Projektentwicklungen mit einem Wohnanteil von ebenfalls mindestens 60%. Alle Portfolioimmobilien sollen wesentliche Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen und damit einen langfristigen ESG-Beitrag leisten. Die Anlagestiftung ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. Disclaimer

