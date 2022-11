In dieser Woche hat auch die britische Notenbank (BoE) an der Zündschraube gedreht und den Leitzins auf nunmehr 3,00 Prozent angehoben. Zwar versucht sich das Land gegen die zweistellige Inflation zu stemmen, allerdings sind die Sorgen vor einem Abwürgen der Wirtschaft ebenso groß und könnten die Notenbank zu kleineren Schritten bewegen. Am Donnerstag hat die BoE den größten Zinsschritt seit 1989 vollzogen, sie hob den Schlüsselsatz um 75 Basispunkte ...

