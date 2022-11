DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Der US-Arbeitsmarkt verliert trotz der rasanten Straffung der US-Geldpolitik nur allmählich an Stärke. Der robuste Jobmarkt erschwert der Fed den Kampf gegen die Inflation, weil der Lohndruck hoch bleibt. Volkswirte erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten im Oktober gegenüber dem Vormonat um 205.000 (September: 265.000) zugenommen hat. Die Arbeitslosenquote wird weiter bei 3,5 Prozent erwartet, bei den Stundenlöhnen rechnen Ökonomen wieder mit einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Jahresvergleich wird eine Lohnsteigerung von 4,7 (5,0) Prozent prognostiziert.

Die HSBC-Ökonomen erwarten nur einen Zuwachs von 175.000 Stellen. Dem jüngsten Beige-Book-Bericht zufolge, der auf den bis Anfang Oktober gesammelten Daten beruhe, zögerten einige Unternehmen angesichts der zunehmenden Befürchtungen eines Wirtschaftsabschwungs, neue Arbeitsplätze zu schaffen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Arbeitsmarktdaten Oktober Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +205.000 gg Vm zuvor: +263.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,5% zuvor: 3,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3 gg Vm/+4,7% gg Vj zuvor: +0,3 gg Vm/+5,0% gg Vj

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.740,25 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 10.790,00 +0,6% Nikkei-225 27.199,74 -1,7% Hang-Seng-Index 16.218,06 +5,7% Kospi 2.344,45 +0,7% Shanghai-Composite 3.071,10 +2,4% S&P/ASX 200 6.892,50 +0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Freitag keine einheitliche Tendenz feststellen. Die negativen Vorgaben der US-Börsen werden jedoch meist ignoriert. Deutlich nach oben geht es in China und vor allem in Hongkong. Dort legt der Subindex der Technologiewerte um gut 11 Prozent zu mit neuen Spekulationen auf einen Ausstieg Chinas aus der Null-Covid-Politik. In Sydney und Seoul überwiegt jedoch Vorsicht vor den US-Arbeitsmarktdaten, die im späteren Tagesverlauf veröffentlicht werden, wenn die Börsen der Region längst geschlossen sind. Der japanische Aktienmarkt tendiert derweil sehr schwach. Händler sprechen von Nachholbedarf. Der japanische Aktienmarkt war am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen, so dass die Anleger erst mit einem Tag Verspätung auf die als falkenhaft interpretierten Aussagen der US-Notenbank vom späten Mittwoch reagieren können. Unter den Technologiewerten in Hongkong verteuern sich Meituan um 11,5 Prozent und JD.com um 15 Prozent. Alibaba machen einen Kurssprung von 17 Prozent, für Tencent geht es um 9,4 Prozent nach oben. In Tokio reagieren Mitsubishi Motors mit einem Plus von 17 Prozent auf die angehobene Umsatz- und Gewinnprognose des Automobilkonzerns. Z Holdings brechen nach Vorlage schwacher Quartalszahlen um rund 14 Prozent ein.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Paypal verloren 9,7 Prozent, nachdem der Zahlungsdienstleister bei Vorlage seiner Drittquartalszahlen seine Umsatzprognose gesenkt hatte. Dass Umsatz und Ergebnis im Quartal über den Erwartungen lagen, fiel nicht ins Gewicht. Überraschend gut schnitt Doordash im dritten Quartal ab. Die Geschäfte des Essenslieferdienstes laufen gut, obwohl die Restaurants nach dem Ende der Pandemie wieder geöffnet haben. Für die Aktie ging es um 11,4 Prozent aufwärts. Starbucks verkaufte vor allem in den USA in seinem vierten Geschäftsquartal mehr Kaffee. Die Aktien gewannen 2,4 Prozent. Pessimistische Ausblicke ließen Atlassian und Twilio um fast 23 bzw 21 Prozent abstürzen. Cloudflare verbilligten sich um 12,3 Prozent. Das Unternehmen hatte mit seinen Drittquartalszahlen zwar die Erwartungen übertroffen, doch hat sich das Wachstum der Kundenzahl verringert. Nach Zahlen mit Licht und Schatten zeigten sich Amgen (-0,1%) knapp behauptet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.001,25 -0,5% -146,51 -11,9% S&P-500 3.719,89 -1,1% -39,80 -22,0% Nasdaq-Comp. 10.342,94 -1,7% -181,86 -33,9% Nasdaq-100 10.690,60 -2,0% -215,74 -34,5% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 946 Mio 1,05 Mrd Gewinner 1.297 709 Verlierer 1.889 2.469 Unverändert 144 116

Schwach - Nach der steilen Talfahrt nach den geldpolitischen Verlautbarungen von US-Notenbankchef Jerome Powell am Vortag setzte sich die Abwärtstendenz fort. Dazu belasteten teils herbe Ergebnisenttäuschungen von Unternehmensseite, beispielsweise Qualcomm. Powell habe erstens signalisiert, dass die Fed im Dezember zu einem langsameren Tempo übergehen könnte, selbst wenn sich die Inflationsdaten nicht wesentlich verbessern, sollten, zweitens aber dürfte das Zielniveau in diesem Erhöhungszyklus höher liegen als bislang angenommen, und damit über 5 Prozent, kommentierten die Analysten von CMC. Drittens sei die Fed derzeit nicht bereit, über eine Pause der Erhöhungen zu sprechen. Konjunkturdaten gingen unter, nachdem sich die Fed gerade erst zu Wort gemeldet hatte. Für Qualcomm ging es um 7,7 Prozent abwärts. Die Umsatzprognose des Chipherstellers war düsterer als erwartet ausgefallen. Bessere Geschäftszahlen als erwartet legte dagegen das Online-Auktionshaus Ebay (+2,0%) vor. Under Armour (+12,0%) übertraf trotz rückläufigem bereinigtem Gewinn und Umsatz im zweiten Geschäftsquartal die Analystenerwartungen. Altice USA brachen um über 29 Prozent ein. Die Mutter der Kabelfernsehgesellschaft Cablevision kämpft unter anderem mit sinkenden Werbeeinnahmen und verzeichnete deshalb einen Umsatz- und Ergebnisrückgang. Amazon verloren 3,1 Prozent. Der Onlinekonzern hat angesichts der widrigen Wirtschaftsbedingungen einen Einstellungsstopp verhängt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,72 +11,7 4,60 399,0 5 Jahre 4,37 +5,0 4,32 310,6 7 Jahre 4,28 +5,8 4,22 283,9 10 Jahre 4,15 +4,5 4,10 263,8 30 Jahre 4,18 +3,9 4,14 227,7

Die Renditen stiegen mit der Aussicht auf weniger dynamisch, aber dafür länger steigende Leitzinsen weiter, im Zehnjahresbereich um 5 Basispunkte auf 4,15 Prozent. Die Zweijahresrendite erreichte mit +11 Basispunkten auf 4,72 Prozent das höchste Niveau seit 2007.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 0,9778 +0,3% 0,9751 0,9800 -14,0% EUR/JPY 144,70 +0,2% 144,48 144,82 +10,6% EUR/GBP 0,8717 -0,2% 0,8734 0,8624 +3,7% GBP/USD 1,1217 +0,5% 1,1163 1,1363 -17,1% USD/JPY 147,99 -0,1% 148,17 147,80 +28,6% USD/KRW 1.420,46 -0,3% 1.424,05 1.423,82 +19,5% USD/CNY 7,2533 -0,7% 7,3015 7,3128 +14,1% USD/CNH 7,2667 -0,8% 7,3289 7,3313 +14,4% USD/HKD 7,8497 -0,0% 7,8499 7,8500 +0,7% AUD/USD 0,6340 +0,8% 0,6291 0,6329 -12,7% NZD/USD 0,5813 +0,7% 0,5772 0,5804 -14,9% Bitcoin BTC/USD 20.607,30 +2,1% 20.185,54 20.357,93 -55,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zog kräftig an, gestützt von den weiter steigenden US-Marktzinsen. Der Dollarindex rückte um 1,4 Prozent vor. Der Euro fiel auf 0,9750 Dollar. Das britische Pfund stand trotz der ebenfalls kräftigen Zinsanhebung in Großbritannien unter Druck und verlor zum Dollar knapp 1 Prozent. Hintergrund der Pfund-Schwäche war, dass der Geldpolitische Rat der Bank of England signalisierte, nicht damit zu rechnen, die Kreditkosten so stark zu erhöhen, wie vom Markt bislang erwartet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 90,14 88,17 +2,2% +1,97 +29,1% Brent/ICE 96,60 94,67 +2,0% +1,93 +31,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben um bis zu 2,2 Prozent nach, weil steigende Zinsen potenziell das Wirtschaftswachstum und damit die Erdölnachfrage drücken.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.646,44 1.630,26 +1,0% +16,18 -10,0% Silber (Spot) 19,69 19,45 +1,2% +0,24 -15,5% Platin (Spot) 929,40 919,15 +1,1% +10,25 -4,2% Kupfer-Future 3,51 3,43 +2,5% +0,09 -20,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

AMAZON

hat angesichts der widrigen Wirtschaftsbedingungen einen Einstellungsstopp verhängt.

AMGEN

hat im dritten Quartal dank niedrigerer operativer Ausgaben mehr verdient. Das Biotechnikunternehmen meldete einen Nettogewinn von 2,14 (Vorjahr: 1,88) Milliarden Dollar bei einem auf 6,65 von 6,71 Milliarden Dollar gesunkenen Umsatz. Der Umsatz übertraf die Markterwartung, während der Gewinnzahlen sie verfehlte. Analysten hatten beim Umsatz 6,56 Milliarden geschätzt und beim Nettogewinn 2,38 Milliarden.

APPLE

hat einem Bloomberg-Bericht zufolge einen Einstellungsstopp für Positionen verhängt, die nicht den Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) betreffen. Damit reiht sich die Apple Inc bei anderen Technologiekonzernen ein, die ihre einst robusten Einstellungsinitiativen angesichts des turbulenten Wirtschaftsklimas zurückfahren.

EXPEDIA

erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 3,62 Milliarden Dollar, 22 Prozent mehr als im Vorjahr, und lag damit leicht über dem von Factset ermittelten Konsens der Wall-Street-Analysten von 3,59 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg auf 482 Millionen Dollar, verglichen mit 376 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn von 4,05 Dollar pro Aktie entsprach der Konsensschätzung der Analysten.

PAYPAL

hat bei Vorlage der Drittquartalszahlen die Umsatzprognose reduziert. Paypal erzielte einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,08 (Vj 1,11) Dollar bei einem Nettoumsatz von 6,85 (Vj 6,18) Milliarden Dollar. Beide Werte lagen über den Schätzungen der Wall Street.

STARBUCKS

hat in seinem vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, unterstützt durch einen Anstieg der Verkäufe in den USA. Die Kaffeekette meldete einen Nettogewinn von 878 (Vorjahr: 1.760) Millionen Dollar. Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 8,4 (8,15) Milliarden Dollar. Ohne Restrukturierung, Wertminderung und andere Kosten verdiente Starbucks 81 (99) Cent pro Aktie. Analysten hatten einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 72 Cent bei einem Umsatz von 8,32 Milliarden Dollar erwartet. Die Einzelhandelsumsätze stiegen weltweit um 7 Prozent. In den USA stieg der Umsatz um 11 Prozent, international ging er jedoch um 5 Prozent zurück. Am Markt war beim Einzelhandelsumsatz mit einem Plus von nur 4,2 Prozent gerechnet worden.

TWITTER

Nach der Übernahme durch Elon Musk beginnt der Onlinedienst am Freitag, Angestellte zu entlassen. Einer am Donnerstag (Ortszeit) im gesamten Unternehmen verschickten E-Mail zufolge, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, werden die Angestellten zu Beginn der Bürozeit erfahren, ob sie im Unternehmen verbleiben. Berichten der Washington Post und der New York Times zufolge soll rund die Hälfte der 7.500 Twitter-Angestellten ihre Jobs verlieren.

TWITTER

Nach der Übernahme des Kurznachrichtendienstes durch Elon Musk stoppen vermehrt Unternehmen zunächst ihre Werbung. Dazu gehörten die VW-Tochter Audi, der Lebensmittelkonzern General Mills, der Oreo- und Milka-Hersteller Mondelez International und der Pharmariese Pfizer, sagten informierte Personen dem Wall Street Journal. Einige Werbetreibende fürchteten, dass der neue Eigentümer die Moderation von Inhalten zurückfahren könnte, so dass extreme und anstößige Posts auf der Plattform zunähmen. Andere hielten sich zurück, weil nach der Entlassung der Twitter-Führungsspitze unklar sei, wohin Twitter steuere.

