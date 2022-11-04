Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 04.11.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 683 internationalen Medien
Ist das der Final Countdown vor dem großen Paukenschlag?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2P876 ISIN: IE00BLRPQH31 Ticker-Symbol: RIZF 
Stuttgart
04.11.22
08:47 Uhr
3,996 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,0294,04809:30
4,0294,05009:30
PR Newswire
04.11.2022 | 08:04
64 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, November 3

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.138800 USDIE00BJXRZJ403 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.079400 USDIE00BJXRZ273
3 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF3.929300 USDIE00BLRPQH31
3 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.845000 USDIE00BLRPQJ54

3 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF3.837500 USDIE00BLRPRR04

3 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.010900 USDIE00BLRPRQ96

3 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF3.638400 USDIE000HJV1VH3

3 November 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.597600 USDIE000QRNAC66

3 November 2022
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de
© 2022 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.