Braunschweig (ots) -Die Kees Finanzberater GmbH & Co. KG, eine Versicherungsagentur für die Berufsgruppe der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste, ist stark gewachsen, sodass zum ersten November der Umzug an einen neuen, größeren Standort ansteht, wie die Geschäftsführer Enis Eisfeld und Kolja Schneider mitteilten. Das neue Büro befindet sich in einem historischen Gebäude in Braunschweig, in dem ehemals die Braunschweiger Zeitung ansässig war und bietet Platz für mehrere neue Mitarbeiter.Die Geschäftsführer Enis Eisfeld und Kolja Schneider: "Mit blaulichtversichert arbeiten wir täglich daran, Pflege- und Rettungsdienstler, Krankenpflegepersonal, Polizisten, Feuerwehrleute, aber auch Soldaten und Justiz- und Zollbeamte hinsichtlich ihrer Berufs- oder Dienstunfähigkeit, Haftpflicht und allen weiteren berufsrelevanten Versicherungen optimal aufzustellen. Aufgrund der hohen Nachfrage und dem gesteigertem Kundeninteresse sind wir in diesem Jahr stark gewachsen. Da wir auch weiterhin wachsen und expandieren wollen, ist der Umzug an einen größeren Standort notwendig. Die neuen Räumlichkeiten bieten außerdem Platz für neue Mitarbeiter."Seit der Gründung wächst die Kees Finanzberater GmbH kontinuierlich und strebt auch weiteres Wachstum an. Aufgrund des Standortwechsels bietet sich nun auch Kapazität für neue Mitarbeiter. Menschen, die sich mit sauberen und ehrlichen Unternehmenswerten identifizieren können und Interesse daran haben, die Blaulicht-Branche transparent und optimal zu beraten, sind herzlich willkommen, gemeinsam mit der Kees Finanzberater GmbH und blaulichtversichert zu wachsen."In unseren neuen Räumlichkeiten können wir unseren Mitarbeitern hochwertige Arbeitsplätze in modernen Büros auf 500 Quadratmetern in der ersten Etage eines charmanten, historischen Gebäudes anbieten. Wir sind in diesem Jahr schon stark gewachsen und haben viele Mitarbeiter eingestellt. Durch unsere Expansion sind wir nun auf der Suche nach weiteren motivierten und ambitionierten Mitarbeitern, die gemeinsam mit uns für mehr Versicherungsschutz in der Branche sorgen möchten", so die Geschäftsführer Enis Eisfeld und Kolja Schneider.Über Enis Eisfeld und Kolja Schneider:Kolja Schneider und Enis Eisfeld sind die Geschäftsführer der Kees Finanzberater GmbH & Co. KG. Sie wissen um die Risiken und Besonderheiten der Menschen, die tagtäglich im öffentlichen Dienst zur Stabilisierung der Gesellschaft beitragen und verstehen sich als Experten für ihre Absicherung.