Die Zahlen von Coinbase sind tiefrot. Die Börse hatte die Schwäche bei dem Kryptobroker allerdings bereits erwartet und eingepreist. Starbucks schlägt sich besser als erwartet. Die Nachfrage in den USA bleibt hoch und das Unternehmen sieht sich gut positioniert für eine Rezession. PayPal enttäuschte die Hoffnungen der Wall Street. Die Online-Zahlungsplattform erwartet im wichtigen Weihnachtsquartal nur eine Stagnation der Umsätze.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am Freitag freundlich. Trotz der vorhergehenden Schwäche der Wall Street ...

