Die Erste Group Bank AG verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 ein Betriebsergebnis in Höhe von 2,89 Mrd. Euro, ein Anstieg um 11,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zuwächse des Zinsüberschusses um 19,5 Prozent auf 4,39 Mrd. Euro spiegelten laut Erste Group ein solides Kreditwachstum und eine positive Entwicklung der Zinssätze wider, insbesondere in den Nicht-EU Märkten. Der Provisionsüberschuss stieg um 8,3 Prozent auf 1,83 Mrd. Euro, was hauptsächlich auf Zuwächse im Zahlungsverkehr und der Vermögensverwaltung zurückzuführen ist. Die Risikokosten stiegen auf -158 Mio. Euro bzw. 11 Basispunkte (1-9/2021: -52 Mio. Euro bzw. 4 Basispunkte) und spiegeln ein sich eintrübendes makroökonomisches Umfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...