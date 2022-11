NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Enel nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der Energiekonzern habe in den ersten neun Monaten des Jahres erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den gesenkten Ausblick für das Nettoergebnis hätten seine und die Konsensschätzungen teilweise schon vorweggenommen. Die Bilanz der Italiener und der noch ausstehende Ausblick auf die geplanten Investitionen seien für die Anleger derzeit aber interessanter./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 15:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 15:55 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003128367

