Rückblick: Der deutsche Leitindex hat am gestrigen Donnerstag erneut in den Rückwärtsgang geschaltet. Schon zur Eröffnung bei 13'131 Zählern rissen die Blue Chips ein 126 Punkte breites Abwärts-Gap (Vortagsschluss bei 13'257) in den Chart, das mit dem wenige Minuten später markierten Tageshoch bei 13'194 nur zur Hälfte geschlossen werden konnte. ...

