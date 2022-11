Die Ende September an die Börse gebrachten Aktien des Sportwagenbauers Porsche AG werden voraussichtlich noch vor Weihnachten den Dax bereichern. Index-Experte Tom Koula von der Investmentbank Stifel Europe sieht die Volkswaren-Tochter (VW) nach der Index-Überprüfung im Dezember "ganz klar im deutschen Leitindex".Mit einem am Anteil der frei handelbaren Aktien gemessenen Börsenwert von knapp 15 Milliarden Euro "liegt Porsche aktuell auf Platz 22, gleich hinter Vonovia und wäre damit also auch ein ...

