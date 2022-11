Die GEA Group AG (ISIN: DE0006602006) setzt das profitable Wachstum im dritten Quartal fort und erhöht aufgrund der sehr guten Entwicklung in den ersten neun Monaten den Ausblick für 2022. Beim Umsatz wird jetzt mit einem organischen Wachstum von mehr als 7 Prozent gerechnet (vorher: mehr als 5 Prozent). Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand zu konstanten Wechselkursen wird nun am oberen Ende des Korridors zwischen 630 bis 690 Mio. EUR erwartet. Beim ROCE geht das Unternehmen jetzt von einem Wert ebenfalls am oberen Ende der Bandbreite zwischen 24 und 30 Prozent (zu konstanten Wechselkursen) ...

