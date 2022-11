DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang im September schwächer als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im September deutlich schlechter als erwartet entwickelt, was vor allem an einer schwachen Auslandsnachfrage lag. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 4,0 Prozent und lagen um 10,8 (August: 3,8) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang von nur 0,5 Prozent prognostiziert. Das für August vorläufig gemeldete Minus von 2,4 Prozent wurde auf 2,0 Prozent revidiert.

Deutscher Industrieumsatz steigt im September um 0,2 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im September leicht gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent. Der für August gemeldete monatliche Anstieg von 1,0 Prozent wurde auf 1,2 Prozent revidiert.

Ifo: Materialknappheit in der Industrie geht leicht zurück

Die Materialknappheit in der Industrie ist nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung leicht zurückgegangen. 63,8 Prozent der befragten Firmen berichteten im Oktober von Engpässen, nach 65,8 Prozent im September, wie das Institut mitteilte. "Der große Auftragsbestand der Industrie kann nicht abgearbeitet werden", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Das wäre für eine Stützung der Konjunktur gegenwärtig jedoch sehr wichtig."

Scholz will in China über weitere Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen sprechen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist zum Auftakt seines Besuchs in Peking vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping empfangen worden. Bei dem Treffen mit dem Staats- und Parteichef wolle er über Möglichkeiten beraten, wie die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China "weiterentwickelt" werden könnten, sagte Scholz zu Beginn der Unterredung am Freitag. Darüber hinaus wolle er aber auch solche Themen ansprechen, "in denen wir unterschiedliche Perspektiven verfolgen", sagte der Kanzler - "das ist das Ziel eines Austausches", fügte er hinzu.

Meloni nennt Gespräche mit EU-Spitzen "offen und positiv"

Italiens neue Regierungschefin Giorgia Meloni hat sich zufrieden geäußert über ihre ersten persönlichen Gespräche mit den Vertretern der EU-Institutionen. Sie sei "zufrieden mit dem Klima, das ich hier in Brüssel vorgefunden habe", sagte die ultrarechte Politikerin nach ihrem Antrittsbesuch. Sie sprach von einem "sehr offenen und sehr positiven Austausch" über den Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und das Thema Einwanderung.

4,5 Millionen Ukrainer nach Bombardements von Stromausfällen betroffen

Russische Angriffe haben nach Angaben der Ukraine erneut zu Stromausfällen in weiten Teilen des Landes geführt. Fast 4,5 Millionen Menschen seien am Donnerstagabend zeitweise von der Energieversorgung abgeschnitten gewesen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Betroffen seien die Hauptstadt Kiew sowie zehn weitere Regionen. Die Angriffe auf die Energie-Infrastruktur seien ein Beleg für die "Schwäche unseres Feindes", sagte Selenskyj. "Sie können die Ukraine nicht auf dem Schlachtfeld schlagen, also versuchen sie, unser Volk auf diese Weise zu brechen."

Selenskyj: Teilnahme der Ukraine an G20-Gipfel nur ohne Putin

Die Ukraine will die Einladung zum bevorstehenden G20-Gipfel in Indonesien nur annehmen, wenn Kreml-Chef Wladimir Putin dem Treffen fernbleibt. "Sollte der Präsident der Russischen Föderation daran teilnehmen, würde sich die Ukraine nicht beteiligen", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Kiew. Selenskyj deutete bislang an, zumindest virtuell an dem Gipfel teilzunehmen. Putin hat sich noch nicht öffentlich geäußert, ob er zu dem Gipfeltreffen nach Bali reisen wird.

Rechte Allianz von Ex-Regierungschef Netanjahu gewinnt Parlamentswahl

Israels Ex-Regierungschef Benjamin Netanjahu steht vor einer Rückkehr an die Macht: Der 73-Jährige und seine rechten Bündnispartner haben nach Angaben der Wahlkommission die Parlamentswahl gewonnen. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt die von Netanjahu angeführte Allianz demnach auf eine Mehrheit von 64 von 120 Sitzen im israelischen Parlament. 32 Sitze davon entfallen auf die Likud des früheren Ministerpräsidenten, 18 auf die zwei ultra-orthodoxen Parteien und 14 auf die extreme Rechte.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion Sept -0,8% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Sept PROGNOSE: -0,7% gg Vm

Philippinen Verbraucherpreise Okt +7,7% gg Vorjahr (PROG +7,1%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Okt +5,9% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2022 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.