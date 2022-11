Reply zählt in der neuen Studie des Marktforschungsunternehmens Lünendonk "Der Markt für Digital Experience Services in Deutschland 2022" zu den führenden Full-Service-Providern für Digital Experience Services (DXS).

Die Studie analysiert das Portfolio und die Geschäftsentwicklung von 26 deutschen und internationalen IT- und Managementberatungen sowie Digitalagenturen. In die Bewertung fließen die Umsätze ein, die 2021 in den drei Kategorien Digital Consulting Services, Digital Agency Services und Digital Technology Services erzielt wurden als auch die Beurteilung durch Anbieter und Anwender von Digital Experience Services.

Digital Experience Services gewinnen für die befragten Dienstleister an Stellenwert, so das Fazit der Lünendonk Studie. Der Umsatz im Segment Digital Experience Services stieg in den letzten beiden Jahren und wächst laut Prognose um 17,8 Prozent in 2023.

Die von Lünendonk befragten Anwenderunternehmen bestätigen, dass die Investitionen der vergangenen Jahre Früchte tragen. Viele planen weiter in Cybersecurity, Künstliche Intelligenz (KI), Cloud Native und den Aufbau von Datenplattformen zu investieren. Stark an Bedeutung gewinnt das Metaverse, obgleich nicht alle Unternehmen bereits Anwendungsfälle identifiziert haben.

Kundenzentrierung und die Entwicklung zum datengetriebenen Unternehmen sind laut Lünendonk zentrale Herausforderungen für die befragten Anwender. Für Unternehmen ist es daher strategisch relevant, auf neue Technologien und Geschäftsmodelle zu setzen.

Dazu Thomas Hartmann, Vorstand von Reply Deutschland SE: "Auch wenn der breite Einsatz von immersiven Technologien erst am Anfang steht, eröffnen sich bereits jetzt Chancen für Unternehmen, die das Metaverse in ihre Strategie einbeziehen. Aktuell stehen Investitionen in KI und datengetriebene Geschäftsmodelle im Fokus unserer Kunden. KI hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Digital Experience der Zukunft, um Kunden individueller anzusprechen, treffende Vorhersagen zu erstellen und agiler auf Marktbewegungen zu reagieren. Hierfür braucht es Partner wie Reply, die innovative Technologien mit Kreativität verbinden."

Die Studie steht zur Verfügung unter: Link.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Lünendonk

Lünendonk Hossenfelder mit Sitz in Mindelheim (Bayern) analysiert seit dem Jahr 1983 die europäischen Business-to-Business-Dienstleistungsmärkte (B2B). Im Fokus der Marktforscher stehen die Branchen Management- und IT-Beratung, Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, Facility Management und Instandhaltung sowie Personaldienstleistung (Zeitarbeit, Staffing). Seit Jahrzehnten gibt das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen die als Marktbarometer geltenden "Lünendonk-Listen und -Studien" heraus.www.luenendonk.de

