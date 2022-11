Die österreichische Erste Group Bank AG (ISIN: AT0000652011) plant für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 1,90 Euro je Aktie, wie bei Vorlage der Neunmonatszahlen am Freitag bestätigt wurde. In diesem Jahr wurden 1,60 Euro ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 26,52 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von rund 6,03 Prozent. Die Erste Group erzielte in ...

