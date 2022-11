FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zalando nach Quartalszahlen und einer Telefonkonferenz von 29 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei besser als von ihm erwartet ausgefallen und der Call sei von Selbstbewusstsein geprägt gewesen, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund der sinkenden Marketingausgaben habe er jedoch seine Umsatzprognose für 2023 reduziert./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111

