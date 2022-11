(shareribs.com) London 04.11.2022 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag nach oben, bedingt unter anderem durch den aufwertenden US-Dollar. Die Angebotslage bleibt kritisch, aber auch auf der Nachfrageseite bleiben Risiken. Der US-Dollar bewegt sich am Freitag leicht nach unten. Die jüngste Rally nach der Leitzinserhöhung in den USA hatte den Greenback nach oben getrieben. Aktuell verliert der Dollar ...

