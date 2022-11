DJ Rheinmetall und 4iG gründen IT-Gemeinschaftsunternehmen in Ungarn

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rheinmetall AG und die 4iG plc haben ein IT-Joint-Venture in Budapest gegründet und damit einen weiteren Schritt in ihrer strategischen Zusammenarbeit vollzogen. 4iG ist mit 51 Prozent an der "Rheinmetall 4iG Digital Services LLC" (R4) beteiligt, Rheinmetall hält die restlichen 49 Prozent der Anteile, wie der deutsche Rüstungskonzern und Autozulieferer mitteilte.

Das Unternehmen soll ab 2023 IT-Dienstleistungen für die lokalen und globalen Tochtergesellschaften von Rheinmetall sowie potenziell auch für Dritte erbringen. Das neue Joint Venture ist für beide Seiten von Vorteil: Es stärkt die IT-Kompetenz von Rheinmetall und verschafft 4iG einen besseren Zugang zum globalen Markt für IT-Dienstleistungen.

Rheinmetall und 4iG arbeiten bereits seit Anfang 2022 eng zusammen. 4iG ist ein führendes Unternehmen in der IT-Branche und verfügt über eine starke Präsenz in Ostmitteleuropa - zwei wichtige Wachstumsbereiche für Rheinmetall.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2022 04:16 ET (08:16 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.