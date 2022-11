US-Tech-Aktien aus dem Nasdaq weiter im Ausverkauf vor den heute so wichtigen US-Arbeitsmarktdaten - geht das so weiter? Heute haben die Bullen einen Vorteil: sollten die US-Arbeitsmarktdaten heute schlecht ausfallen, ist das Aufwärtspotential vor allem beim Nasdaq größer als das Abwärtspotential bei guten Daten vom US-Arbeitsmarkt. Viele Tech-Aktien liegen nach dem Abverkauf an wichtigen Trendkanalbegrenzungen ...

