Unterföhring (ots) -Der Presseraum ist gefüllt mit Journalist:innen, hektisch klicken die Kameras, hastig werden die Plätze eingenommen. Niemand geringeres als Big Brother hat für die Kampagne zur neuen Staffel von "Promi Big Brother" auf seine fiktive Pressekonferenz eingeladen, um vor dem großen Spiel die wichtigsten Fragen zu klären. Denn der Ball dreht sich zum ersten Mal im Winter - und zwar in SAT.1. Wie sieht die diesjährige Teamaufstellung aus? Zu welcher Hymne werden die Promis in diesem Jahr ins Haus einlaufen?In den Trailern zum Kampagnenstart der Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" (ab Freitag, 18. November, 20:15 Uhr, täglich live in SAT.1 und auf Joyn) bezieht der "Bundes-Big-Brother" mit seiner Pressesprecherin Marlene Lufen und Pressesprecher Jochen Schropp Stellung und zeigt, dass dieser Winter wirklich Ballaballa werden wird ...Ab sofort sind die ersten Trailer der Kampagne im TV und auf den Online- und Social-Media-Kanälen von SAT.1 und PromiBB zu sehen. Audio-Spots für Radio und Streaming, Digital-out-of-Home-Medien, sowie zahlreiche Online-Werbemittel und Social-Elemente ergänzen die Kampagne in den kommenden Wochen.Konzipiert und realisiert wurde die "Promi Big Brother"-Kampagne von Seven.One Creation, der Inhouse-Agentur der Seven.One Entertainment Group im Auftrag von SAT.1.Eine eigene Hymne für den großen BruderHerr Wolfschmidt steuert mit seiner Debütsingle "Es geht um Alles" den offiziellen Titelsong für die diesjährige Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" bei. Die eigens auf Big Brother angepasste Hymne ist ab sofort überall als Download und Stream verfügbar.Welche Welt wird Big Brother dieses Mal für die neuen Promis bereithalten? SAT.1 zeigt die große Startshow mit Marlene Lufen und Jochen Schropp am Freitag, 18. November 2022, um 20:15 Uhr, live aus Köln.Den Trailer zur Kampagne zum Download sowie Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother."Promi Big Brother" - Freitag, 18. November bis Mittwoch, 7. Dezember 2022, täglich live in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: PromiBBPressekontakt:Kevin Körber, Katrin DietzCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1154email: kevin.koerber@seven.onekatrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5361308