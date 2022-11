Die Pyramid AG (ISIN: DE000A254W52) hat in einer gestrigen Ad-hoc-Meldung bekannt gegeben, dass der Großaktionär, die PVB Beteiligungs-GmbH & Co. KG (PVB), eine neue Lock-up-Vereinbarung in Bezug auf Aktien der Pyramid AG abgeschlossen hat. Hinter der PVB stehen mit Frieder Hansen und Niko Hensler die Gründer der Pyramid Computer GmbH, die im Jahr 2021 von der Pyramid AG übernommen wurde. Die PVB hält mit 8.220.897 Aktien derzeit etwa 45% der Aktien der Pyramid AG. Diese stammen aus der Einbringung der Pyramid Computer GmbH in die Pyramid AG. Die von der PVB gehaltenen Pyramid-Aktien hatten zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...