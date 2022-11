Geopolitische Spannungen unterstreichen die Notwendigkeit einer sicheren Energieversorgung Saskatchewan ist reich an Uran, dort tut sich Einiges, viele Unternehmen wollen neue Uranminen voranbringen. Und so wird gerade emsig an vielversprechenden Projekten dort und auch anderswo auf der Welt gearbeitet. Die Atomenergie hat mehr als ein Jahrzehnt nach der Katastrophe von Fukushima wieder an Attraktivität gewonnen. Klimaaktivisten unterstützen die Kernenergie, denn es ist saubere Energie. Zusätzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...