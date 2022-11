HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Klöckner & Co von 11,00 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Stahlhändler habe im dritten Quartal schwach abgeschnitten, wie es nah der Gewinnwarnung nicht anders zu erwarten gewesen sei, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch 2023 werde ein herausforderndes Jahr./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KC01000

