Einen Traumstart legt heute Vonovia hin. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund vier Prozent. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Vonovia-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Vonovia der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Vonovia-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund fünf Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Bei 23,28 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Anleger, die von Vonovia nicht überzeugt sind und eher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...