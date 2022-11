Einen echten Frühstart legt heute Powercell auf das Parkett. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund vier Prozent. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Powercell, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund zehn Prozent. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 12,59 EUR ausgebildet. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter Volldampf.

Anleger, die bei Powercell eher fallende Kurse setzen, haben heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...