Der CEO hinter der Shopify-Aktie (WKN: A14TJP), Tobias Lütke, ist maßgeblich in sein eigenes Unternehmen investiert. Weiterhin handelt es sich dabei um den Vermögenswert, der sein Milliardenvermögen prägt. Das jedoch im Rahmen der Growth-Korrektur ebenfalls deutlich eingebrochen ist. Trotzdem besitzt Lütke Skin in the Game, was sein Unternehmen angeht. Bemerkenswert ist, dass der Unternehmer konsequent weiter investiert. So wie im Laufe dieser Woche. Schauen wir auf eine interessante Investition, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...