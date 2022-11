Ich weiß natürlich nicht, wie es bei dir aussieht? Aber wenn wie in diesem Jahr die Börsen weltweit wieder einmal verrücktspielen, dann bin ich relativ froh, dass ich mein Geld hauptsächlich in Dividendenaktien investiert habe. Denn auch wenn die Kurse wieder mal auf Tauchstation gehen, gehen die Dividenden ja in der Regel weiterhin pünktlich auf dem Konto ein. Doch wir wissen natürlich, dass bei vielen Anlegern die Dividendentitel noch aus einem anderen Grund äußerst beliebt sind. Mit ihnen lässt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...