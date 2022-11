Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Stimmungsumfeld im SSA-Segment hat sich zuletzt deutlicher eingetrübt, so die Analysten der Helaba.Allerdings habe sich dies tendenziell bereits abgezeichnet, zumal selbst Platzierungen wie diejenigen der EU lediglich auf für diesen Namen verhältnismäßig moderate Book-to-Cover-Ratios hätten verweisen können. Die leichte Stimmungsaufhellung der vergangenen Woche sei bereits wieder verflogen. Selbst ein grünes Label werde nicht mehr automatisch zu einem Bestseller. So sei es der EIB mit ihrem Tap der 11/29er Laufzeit nicht gelungen, den Vermarktungsspread bei MS-17 nochmals einzuengen. Die Bücher seien mit knapp einer Milliarde Euro, inklusive 200 Mio. JLM, gerade so ausreichend gefüllt gewesen, dass der Deal über die Bühne gegangen sei. ...

