Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die DWS hat ihre Palette an Xtrackers-ETFs mit drei Produkten auf Anleihenmärkten erweitert, die aktuell im Interesse der Anleger stehen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Xtrackers Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (ISIN LU2504532487/ WKN DBX0SZ) bietet Zugang zum wachsenden Segment der "grünen" Staatsanleihen. Die Emittenten verpflichten sich hierbei, das durch die Ausgabe eingesammelte Kapital zur Finanzierung von nachhaltigen Projekten - etwa zum Umwelt- und Klimaschutz - zu verwenden. Im vergangenen Jahr hatte die DWS bereits zwei Xtrackers-ETFs aufgelegt, die in "grüne" Unternehmensanleihen investieren, die in Euro beziehungsweise US-Dollar denominiert sind. Der neue ETF investiert in "grüne" Staatsanleihen der Eurozone. Dieser Markt wächst stark, da öffentliche Haushalte eine wichtige Rolle dabei spielen, die nachhaltige Transformation von Energienetzen und Infrastruktur zu finanzieren. Der Xtrackers Eurozone Government Green Bond UCITS ETF berichtet nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung. ...

