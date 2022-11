Andy Burgess, Fixed Income Investment Specialist bei Insight Investment, kommentiert die gestrige Sitzung der Bank of England: Die Bank of England hat gestern die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt, indem sie die Zinssätze um 0,75% auf 3,0% anhob, obwohl sie einen deutlich anderen und dovisheren Ton anschlug als die US-Notenbank Anfang dieser Woche. Die größte Zinserhöhung seit über 30 Jahren erfolgte ...

