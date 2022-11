Essen/Hamburg (ots) -Zum 15. Mal verleiht BILD der FRAU, ein Titel der FUNKE Mediengruppe, am kommenden Mittwoch, 9. November, im Hamburger Stage Theater Neue Flora die GOLDENE BILD der FRAU. Bei der feierlichen Gala werden fünf "Heldinnen des Alltags" für ihr soziales, nachhaltiges und gesellschaftspolitisches Engagement ausgezeichnet.TV-Star Kai Pflaume wird erneut vor 450 geladenen Gästen aus Show, Politik, Wirtschaft und Ehrenamt durch einen Gala-Abend voller Überraschungen und Emotionen führen. "Es ist Jahr für Jahr immer wieder tief beeindruckend zu sehen, wo sich Frauen überall engagieren - und unsere Gesellschaft damit ein bisschen besser machen. Die Frauen, die hier ausgezeichnet werden, sind wahre Vorbilder", so der Moderator.Die Preisträgerinnen erhalten auch in diesem Jahr wieder prominente Unterstützung: Musiker Rea Garvey ist VIP-Pate von Kerstin Held ("Bundesverband behinderter Pflegekinder e.V."), Moderatorin und Unternehmerin Victoria Swarovski unterstützt Shahrzad Enderle ("Bike Bridge e.V."), Nachrichtensprecherin und Moderatorin Susanne Daubner steht Marga Flader ("Afghanistan-Schulen e.V.") zur Seite, Moderator Guido Cantz wird mit Katharina Bach ("Lern-Fair e.V.") über den Roten Teppich gehen und TV-Koch Nelson Müller begleitet Günes Seyfarth ("Community Kitchen").Unter den 450 Gästen sind neben zahlreichen Preisträgerinnen vorheriger Jahre auch weitere prominente Unterstützerinnen und Unterstützer wie Jeanette Biedermann, Katja Burkard, Gesine Cukrowski, Isabel Edvardsson, Barbara Eligmann, Ella Endlich, Yasmina Filali, Ronja Forcher, Jan Hartmann, Wolke Hegenbarth, Anna Hofbauer, Rebecca Immanuel, Hardy Krüger jr., Andrea Kathrin Loewig, Dietrich Mattausch, Hubertus Meyer-Burckhardt, Tom Neuwirth, Alex Mariah Peter, Tina Ruland, Jan Sosniok, Jutta Speidel, Kristina Vogel und Judith Williams. Musikalisch eröffnet wird die Gala von Newcomerin Alina mit ihrem Song "Selbstgemacht".Der mit 30.000 Euro dotierte Leserpreis wird von Julia Becker, Verlegerin und Aufsichtsratsvorsitzende der FUNKE Mediengruppe, überreicht. Bis zum Abend vor der großen Gala können die Leserinnen und Leser der BILD der FRAU noch per Telefon oder online abstimmen, welches Projekt diese zusätzliche Auszeichnung erhält, die zum dritten Mal von der Deutschen Postcode Lotterie gestiftet wird.Die Verleihung der GOLDENEN BILD der FRAU ist ab 20 Uhr im Livestream auf www.bildderfrau.de zu sehen. Bereits um 18.30 Uhr meldet sich Moderatorin und Schauspielerin Nova Meierhenrich über den Account der GOLDENEN BILD der FRAU (https://www.instagram.com/goldenebildderfrau/?hl=de) per Instagram-Live vom Roten Teppich.Weitere Informationen rund um die GOLDENE BILD der FRAU 2022 und die Leserwahl finden Sie jederzeit unter goldenebildderfrau.de und im aktuellen Heft.Pressekontakt:Pressekontakt GOLDENE BILD der FRAUJutta RottmannTel.: +49 (0) 162 234 66 18E-Mail: info@PRemiuminpublic.dePressekontakt FUNKE MediengruppeAnna Lea KopatschekTel.: +49 (0) 201 804 23 50E-Mail: presse@funkemedien.deOriginal-Content von: GOLDENE BILD der FRAU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64318/5361492