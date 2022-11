Die Chemie-Branche litt zuletzt ganz besonders unter der Energiekrise. Doch seit einigen Wochen konnte sich allen voran BASF quasi aus dem Tal der Tränen befreien. Heute kann der Aktienkurs abermals deutlich zulegen, denn es gibt gute Nachrichten aus dem Land der Mitte. So wird derzeit heftig spekuliert, ob China die extrem restriktive Corona-Politik lockert, was die Nachfrage massiv anheizen dürfte. Dabei läuft es für die Ludwigshafener ohnehin schon wieder recht gut…

In den vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal gab BASF einen Umsatz von rund 22 Milliarden Euro zu Protokoll. Ein Plus von rund 12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese Steigerung ist vor allem in günstigen Wechselkursen und höheren Preisen begründet. Das operative Ergebnis ging zwar von 1,77 Milliarden Euro auf 1,38 Milliarden Euro zurück, lag damit aber immer noch (deutlich) über der Konsensschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...