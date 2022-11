Hugo Boss hat solide Ergebnisse für das 3. Quartal 2022 vorgelegt. Nach dem bereits starken zweiten Quartal lieferte das Unternehmen ein weiteres robustes Quartal, in dem sowohl Umsatz als auch EBIT den Konsens übertrafen. Das 3. Quartal war von Stärke in allen Regionen und Vertriebskanälen geprägt. Entgegen den Befürchtungen einer allgemeinen Konjunkturabschwächung verzeichnete Hugo Boss eine robuste Verbrauchernachfrage, die durch die Stärke der Marken des Unternehmens und die Effektivität seiner CLAIM 5 Strategie angetrieben wurde. Das Management ist zuversichtlich, dass sich die robuste Umsatzdynamik auch auf den Rest des Jahres übertragen wird und hob daher seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an. AlsterResearch passt seine kurzfristigen Schätzungen an den Ausblick an, behält jedoch sein Kursziel von EUR 65,00 bei und empfiehlt weiterhin KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Hugo%20Boss%20AG





