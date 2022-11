Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vorweihnachtliche Ruhe? Nicht ganz! Das durch verschiedene Feiertage und die FED-Sitzung in dieser Woche sehr eingeschränkte Primärmarkt-Volumen lieferte jedoch einen Vorgeschmack auf das, was zu erwarten ist, umso mehr sich das Jahr dem Ende entgegen neigt, so die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...