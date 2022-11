Die Hotelkette B&B Hotels hat angekündigt, in Deutschland zusammen mit ChargeOne an den bundesweit rund 150 B&B Hotels über 1.500 öffentlich zugängliche Ladepunkte aufzubauen. Auch kommende Neueröffnungen der Hotelgruppe sollen mit Ladesäulen ausgerüstet werden. Wie beide Unternehmen in der Mitteilung betonen, sollen die Ladepunkte nicht nur Hotelgästen, sondern allen Elektroautofahrern zur Verfügung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...