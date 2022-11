Trotz Krypto-Crash ist Cathie Wood beim Bitcoin weiter bullish. Ihre Prognose für die Kryptowährung: Bis 2030 kostet ein Bitcoin mehr als eine Million US-Dollar. Das bestätigte sie erneut bei Bloomberg.

Institutionelle Anleger stiegen beim Bitcoin ein, so Wood. Der Grund: Der Bitcoin sei eine neue Asset-Klasse und professionelle Investoren nutzten die jüngsten Kursrückgänge für einen Einstieg.



Auf die Frage des Bloomberg-Journalisten Tom Mackenzie, ob sie an ihrer Bitcoin-Prognose von einer Million US-Dollar bis 2030 festhalte, erklärte Wood: "Oh ja! Er wird auf mehr als eine Million US-Dollar steigen."

Aktuell kostet ein Bitcoin laut CoinMarketCap.com 20.570 US-Dollar. Zum Vergleich: Beim letzten Bitcoin-Boom im November 2021 waren es fast 70.000 US-Dollar gewesen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

