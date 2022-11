Analyse-Update - in einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die 4,50%-Anleihe 2021/25 der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN A3KL8U) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

"Very sustainable"

Die Unternehmensgruppe, die als Technologieanbieter stark auf nachhaltige Energie- und Umweltlösungen fokussiert ist, und einen Schwerpunkt auf Zirkularität setzt, wird laut KFM-Analyse vom europäische Ziel der Emissionsneutralität bis 2050 in der EU profitieren. Ein ESG-Rating von Asset Impact klassifiziert die Wolftank-Gruppe als "very sustainable". Die KFM-Analysten erwarten für die Emittenten, deren Nachhaltigkeitsbeitrag überdurchschnittlich ist, auch zukünftig eine breite Basis von Investoren, so dass ausreichend Refinanzierungsmöglichkeiten bestehen.Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete die Wolftank-Gruppe rund 93,0% ihres Umsatzes ...

