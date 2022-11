In Jena ist das vom BMWK geförderte Reallabor JenErgieReal gestartet. Elektrische Großspeichersysteme, Photovoltaik- und Solarthermieanlagen sollen strategisch in Jena verteilt und über eine virtuelle Plattform verbunden werden. Mit dem Reallabor JenErgieReal will man in Jena neue Lösungen für eine nachhaltige Strom- und Wärmeversorgung im urbanen Raum aufzeigen. Die intelligente Kopplung der verschiedenen Akteure im Energiesystem der Großstadt soll eine flexible, netzdienliche Steuerung der Lasten ...

