Wohl kaum ein Thema beschäftigt uns derzeit so sehr wie die Energiekrise. Jetzt hat sich E.ON zum Abschöpfen von "Zufallsgewinnen". Ein Unternehmenssprecher bekannte, dass dieses Vorhaben "grundsätzlich nachvollziehbar" sei. Geht es nach den Analysten kann E.ON ohnehin relativ entspannt in die Zukunft blicken, denn die Experten sehen einiges an Potenzial…

So haben sowohl Barclays als auch Goldman Sachs die Aktie kürzlich in neuen Studien noch einmal gründlich unter die Lupe genommen. Schließlich veröffentlicht der Energiekonzern am 9. November seine Zahlen für das dritte Quartal. Beide Experten erneuern unisono ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Goldman Sachs sieht die Aktie bei elf Euro als fair bewertet an, Barclay traut E.ON sogar Kursregionen von 12,50 Euro zu.

An der Börse kennt die E.ON-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...