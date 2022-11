Die chilenische Fluggesellschaft nutzt die Plattform Alkym zur Steuerung und Verwaltung ihres technischen Betriebs.

Seabury Solutions, ein marktführender Anbieter von Informationstechnologielösungen für die Luftfahrtindustrie, meldete heute, dass der wachsende Kundenstamm der Alkym-Nutzer um Sky Airline, Chile, erweitert wird.

"Sky Airline hat sich im Rahmen eines sorgfältigen Evaluierungsprozesses für Alkym von Seabury Solutions als Ersatz für das derzeit im Einsatz befindliche Instrument für das Flugzeugwartungsmanagement entschieden. Es hat uns mit Stolz erfüllt, dass die Wahl eines Kunden, der in der Region für seine Innovation, sein Wachstum und adaptives Geschäftsmodell bekannt ist, auf uns gefallen ist. Unsere Teams arbeiten derzeit an einem Implementierungsprojekt, das mit Sicherheit zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht wird", sagte Manuel Roche, VP Sales Latin America.

"Als Engineering und Maintenance Manager haben wir den enormen digitalen Transformationsprozess, in dem sich das Unternehmen befindet, natürlich wahrgenommen. Alle internen Prozesse und passagierbezogenen Verfahren werden automatisiert und die Fluggesellschaft verzeichnet ein bemerkenswertes Wachstum. Daher haben wir uns damit beschäftigt, unser im Einsatz befindliches Management-Informationssystem (MIS) durch ein neues System auszutauschen, das unser Wachstum und die neuen Herausforderungen, mit denen wir als Fluggesellschaft konfrontiert sind, unterstützen kann. Das System wird es uns ermöglichen, unsere gesamten Wartungsprozesse zu straffen und somit unsere tägliche Arbeit und die Interaktion mit unseren ‚Skyern' über das System zu vereinfachen. Es hat ein gründlicher Evaluierungsprozess stattgefunden, um das neue System auszuwählen. Im Vorfeld der Ausschreibung wurden jede Abteilung, die in irgendeiner Form mit dem System interagiert, gebeten, eine interne Aufstellung mit den Voraussetzungen zu erstellen; auf diese Weise konnten wir die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer lokalen Kunden erfüllen. Das Ergebnis war schließlich, dass Alkym die meisten dieser Voraussetzungen erfüllte und gleichzeitig bereit war, mittelfristig auf alle übrigen Anforderungen einzugehen", sagte Cecil Davidson Tölg, Sky Maintenance and Engineering Director.

Dir. Davidson fuhr fort: "Eine der wichtigsten Funktionen, die unser neues MIS erfüllen muss, ist die Möglichkeit, außerhalb des Büros und über intelligente Geräte zu arbeiten. Es benötigt also eine mobile Funktion, und die bietet Alkym. Außerdem ist es sehr intuitiv, kann daher einfach bedient werden, und bietet uns die Möglichkeit, die Ausführungs- und Verwaltungsprozesse unserer produktiven Bereiche zu verbessern. Schließlich sollte noch erwähnt werden, dass Seabury während des gesamten Prozesses Flexibilität bewiesen und unermüdlich daran gearbeitet hat, eine Lösung zu finden, die unsere Bedürfnisse erfüllt. Wir sind sicher, dass uns der Implementierungsprozess viele Vorzüge mit Blick auf die Entwicklung und Straffung unserer Instandhaltungsprozesse bieten wird; auf diese Weise wird Alkym uns dabei unterstützen, eines unserer Unternehmensziele zu erreichen, nämlich auf dem Weg zu einer vollständig digitalen Transformation unserer Prozesse voranzukommen."

"Die Begrüßung eines Kunden mit einem solchen Flottenzuwachs wie Sky Airline, der bereits 28 Flugzeuge besitzt und noch weitere in naher Zukunft erwartet, ist immer lohnend. Das bedeutet, dass wir auf dem richtigen Weg sind, die umfassendste M&E-Lösung auf dem Markt zu werden, ein Ziel, nach dem wir in den letzten 20 Jahren gestrebt haben. Es wird andere Fluggesellschaften und MROs geben, die ihre bestehende, veraltete M&E-Lösung abschaffen werden, und wir werden auch sie gerne bei uns begrüßen", versicherte Carlos Bianchi, VP Head of Sales Marketing von Seabury Solutions.

