Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Geldpolitik kann noch keine Entwarnung geben, so Claudia Windt von der Helaba.Sowohl Renten als auch Aktien hätten in der vergangenen Handelswoche unter dem Eindruck der Jumbo-Zinsschritte (75 Basispunkte) von FED und Bank of England gestanden. Darüber hinaus habe EZB-Präsidentin Lagarde attestiert, dass die Notenbank zur Eindämmung der Inflation noch einen weiten Weg vor sich habe, weshalb auch eine milde Rezession sie nicht von weiteren Zinsanhebungen abbringen werde. Zins- und Rezessionssorgen hätten zwar die Kapitalmärkte überschattet, jedoch hätten sich weder bei Renten noch bei Devisen neue Hochpunkte ausgebildet. ...

