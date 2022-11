Ekosem-Agrar AG nimmt Zinsstundungsrecht in Anspruch - das Unternehmen hat nach Absprache mit der e. Anleihe GmbH, dem gemeinsamen Vertreter der Ekosem-Agrar-Anleihegläubiger, sowie mit dem Gläubigerbeirat der Gesellschaft beschlossen, die Zahlung der am 7. Dezember 2022 fälligen Zinsansprüche der Gläubiger der Ekosem-Agrar-Anleihe 2012/22 (ISIN: DE000A1R0RZ5) in Höhe von 2,5 % für ein Jahr zu stunden. Diese ...

