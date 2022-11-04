FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VYANT BIO INC.NEW -,0001 1C80 US92942V2088
AB/FROM ONWARDS 04.11.2022 13:15 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VYANT BIO INC.NEW -,0001 1C80 US92942V2088
AB/FROM ONWARDS 04.11.2022 13:15 CET
VYANT BIO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de