Monument Re gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Monument International Life Assurance Company Limited ("MILAC") die Übernahme des geschlossenen Portfolios der Zurich International Life Limited ("ZILL") in Singapur im Bereich der langfristigen Lebensversicherung abgeschlossen hat. Das Portfolio und die Mitarbeiter der ZILL-Niederlassung in Singapur wurden nach Erhalt der gerichtlichen und behördlichen Genehmigungen auf der Isle of Man und in Singapur in die Niederlassung von MILAC in Singapur übertragen.

Monument International Life Assurance Company Limited ist eine Versicherungsgesellschaft von der Isle of Man, die von der Isle of Man Financial Services Authority reguliert wird und sich zu 100 im Besitz von Monument Re Limited befindet. Über ihre Niederlassung in Singapur ist MILAC berechtigt, Lebensversicherungen zu vermitteln und durch Akquisitionen weiter zu wachsen.

Monument Re Limited ist ein Lebensversicherungsrückversicherer und eine Versicherungsholding mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Übernahme von kapitalintensiven europäischen Portfolios. Monument Re ist auf den Bermudas vertreten, die wie die Schweiz eine vollständig Solvency-II-äquivalente Rechtsordnung sind. Die Monument Re Group ist über ihre Tochtergesellschaften in Belgien, Irland, der Isle of Man, Guernsey und Luxemburg sowie über Niederlassungen in Spanien, Italien und Deutschland tätig. Jede Einheit unterliegt der lokalen Regulierung und Monument Re unterliegt der Gruppenaufsicht durch die Bermuda Monetary Authority.

Zurich International Life Limited bietet Lebensversicherungs-, Anlage- und Absicherungsprodukte an und ist Teil der Zurich Insurance Group. Zurich International Life Limited ist nach dem Isle of Man Insurance Act 2008 vollumfänglich zugelassen und wird von der Isle of Man Financial Services Authority reguliert.

Eingetragen auf der Isle of Man unter der Nummer 20126C.

Eingetragener Sitz: Zurich House, Isle of Man Business Park, Douglas, Isle of Man, IM2 2QZ, Britische Inseln.

Telefon +44 1624 662266 Fax +44 1624 662038 www.zurichinternational.com

Weitere Informationen:

Erfahren Sie mehr unter www.monumentregroup.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221104005067/de/

Contacts:

Fiona Davies

info@monumentregroup.com