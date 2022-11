Hamburg (ots) -Kraftstation, Aerobic-Stepper und Multifunktionale Fitness-Station - wenn es um Fitness-Geräte für zuhause geht, wird es sehr schnell groß und technisch. Und teuer. 500 Euro sind rasch ausgegeben. Dabei geht es auch einfacher. Balance-Kissen, Gewichtsmanschette und Fitnessband: So heißen die kleinen, effektiven Alternativen, die die Aktion Das sichere Haus (DSH) in der neuen Ausgabe ihrer Zeitschrift "Sicher zuhause & unterwegs" vorstellt.Alle Geräte sind für unter zehn Euro zu haben.Wenige Voraussetzungen, keine AusredenDas Fitnessband ("Theraband") ist ein Alleskönner. Das dehnbare Latexband erhöht bei Übungen für Arme und Beine den Widerstand der Bewegungen. Damit werden Kraft und Balance gestärkt - und damit genau die beiden Voraussetzungen, die Senioren brauchen, um einem gefährlichen Sturz vorzubeugen.Und weil das leichte Fitnessband in jeden Koffer und in jede Handtasche passt, ist es ideal für kleine Übungen zwischendurch an jedem Ort - Schluss also mit Ausreden und Aufschieben und ran an Crunches, Sit-Ups und Planks.Spot an für die AußenbeleuchtungEbenfalls ein Thema im Heft: die Außenbeleuchtung. Sie ist in Herbst und Winter, bei Dunkelheit und rutschigen Wegen, besonders wichtig. Die DSH:- Leuchten Sie alle Wege gleichmäßig aus.- Beleuchten Sie Stolperfallen gezielt.- Achten Sie darauf, dass die Außenbeleuchtung Sie nicht blendet.- Schutz von Insekten und Igeln: Zeitschaltuhren oder Dämmerungsschalter minimieren die Störung der Tiere durch nächtliche Dauerbeleuchtung.Die Zeitschrift kann kostenfrei hier bestellt und heruntergeladen werden:https://das-sichere-haus.de/broschueren/zeitschrift-sicher-zuhause-und-unterwegsPressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62Mail: s.woelk@das-sichere-haus.deOriginal-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/5361776