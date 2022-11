DAX - Ein letzter Blick vor den Zahlen um 13:30 Uhr

Bastian Galuschka,

Der deutsche Leitindex macht heute einen Großteil der Verluste aus den vergangenen zwei Tagen wieder wett. Positive Nachrichten aus China treiben an. Doch bleibt das auch um 13:30 Uhr so?

Meldungen über eine mögliche Abkehr in der Null-Covid-Politik in China haben auch dem DAX heute Rückenwind verliehen. Nach einer Konsolidierung in den vergangenen Tagen legt der Index heute um knapp zwei Prozent zu. Den Berichten nach plane China ab März eine Aufhebung der strengen Covid-Beschränkungen. Bislang war die Konsensmeinung, dass China bis weit ins nächste Jahr keine Änderungen vornehmen wird. Ob die Regierung tatsächlich von ihrer bisherigen Haltung abkehrt, bleibt aber abzuwarten.

Anleger warten auch auf den US-Arbeitsmarktbericht, der um 13:30 Uhr veröffentlicht wird. Nach 263.000 neugeschaffenen Stellen im Vormonat werden für Oktober 190.000 neue Stellen prognostiziert. Je nachdem, wie stark oder schwach sich der Bericht zeigt, dürften die Investoren Rückschlüsse ziehen, ob die Fed an ihrem harten Kurs der großen Zinsanhebungen festhalten wird oder sich ab Dezember dovisher zeigt. Anleger wie Trader sollten sich um 13:30 Uhr in jedem Fall auf starke Schwankungen in den Kursen einstellen.

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 13.380 + 13.565 + 13.948 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.022 + 12.937 + 12.892 + 12.670 Punkte

Aus charttechnischer Sicht könnte der DAX mit den heutigen Gewinnen die mehrtägige Konsolidierung beenden. Aktuell hängt der Index aber noch unter dem Widerstand bei 13.380 Punkten fest. Steigt er darüber, wären Folgegewinne in Richtung des Kreuzwiderstands aus Septemberhoch und EMA200 bei 13.565 Punkten zu erwarten.

Verkaufssignale gäbe es dagegen unter dem Donnerstagstief bei 13.022 Punkten. In diesem Fall wären Abgaben auf den Support bei 12.937 Punkten zu erwarten. Etwas darunter verläuft aktuell der EMA50. Unterschreitet der DAX auch diese Unterstützung, drohen tiefere Abgaben in Richtung 12.670 Punkte.

Anleger, die in den DAX investieren wollen, können dies beispielsweise mit der Express Indexanleihe Protect WKN HVB789 tun. Das Produkt befindet sich derzeit in der Zeichung. Trader, die auf einen Ausbruch zur Oberseite setzen möchten, können dies mit den den Faktor-Zertifikaten WKN HB8X6S oder HB8X6V tun. Trader, die dagegen auf eine Ausdehnung der Konsolidierung spekulieren möchte, können auf WKN HB8X77 oder HB8X7A zurückgreifen.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 08.08.2022 - 04.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2017 - 04.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Express Indexanleihe Protect auf den DAX

Basiswert WKN Emissionspreis in EUR

Max. Rückzahlungsbetrag

Letzter Bewertungstag Zinssatz p.a.

DAX HVB789 * 101,25%** 116,53%** 24.11.2025 5,50 %

* Zeichnungsfrist bis 24.11.22 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** in Prozent des Nennbetrags; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.11.2022, 12:46 Uhr

Faktor Zertifikate auf den DAX für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Punkten Faktor Reset Barriere DAX HB8X6S 9,50 8754,839689 3,00 9849,19465 DAX HB8X6V 7,85 10943,279813 6,00 12037,607794

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.11.2022; 12:48 Uhr

Faktor Zertifikate auf den DAX für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Punkten Faktor Reset Barriere DAX HB8X77 9,51 17506,441797 -3,00 16412,289185 DAX HB8X7A 8,22 15318,001673 -6,00 14224,296354

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.11.2022; 12:52 Uhr

Weitere Produkte auf den DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

