Im ersten Quartal legt der Umsatz von Borussia Dortmund um 10,2 Millionen Euro auf 104,3 Millionen Euro zu. Das Plus ist auf die Wiederaufnahme des normalen Spielbetriebs sowie auf ein Plus an Werbeeinnahmen zurückzuführen. So legt der Umsatz aus dem Spielbetrieb von 3,3 Millionen Euro auf 9,5 Millionen Euro zu, aus der Werbung werden 33,4 Millionen ...

