Der Euro ist am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht gegenüber dem Dollar gestiegen. Am Mittag notiert die Gemeinschaftswährung auf 0,9795 US-Dollar.Frankfurt - Der Euro ist am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht gegenüber dem Dollar gestiegen. Am Mittag notiert die Gemeinschaftswährung auf 0,9795 US-Dollar und damit nochmal etwas höher als Morgen. Zwischenzeitlich lag der Kurs wieder über 0,98 Dollar. Der Schweizer Franken befindet sich derweil im Aufwind. Der Dollar notiert mit 1,0065 Franken wieder deutlich unter der 1,01er-Marke...

Den vollständigen Artikel lesen ...