Um sich zu bewegen und Sport zu treiben, benötigt man kein sportwissenschaftliches Studium oder ein top ausgestattetes Fitnesscenter.80 % der Fitnesssportler trainieren falsch und ineffizient. Um sich gut und gesund zu ernähren, oder seinen Körper zu formen, muss man keine Kalorien zählen, Kohlenhydrate weglassen, die Blutgruppe, oder den eigenen Stoffwechsel analysieren, oder teure Diätprodukte kaufen. Um Stress zu mindern, Burn-out-Prävention zu betreiben, mehr Zufriedenheit und Lebensqualität zu finden, muss man nicht unbedingt Meditation oder Yoga lernen, oder einen Therapeuten aufsuchen.Fakt ist, fit werden und bleiben, sich gesund ernähren, Bodyforming, ohne großen Verzicht und mehr Ruhe, Glück und Zufriedenheit finden, ist kein Hexenwerk und sonderlich kompliziert. Natürlich lebt die Wirtschaft von immer neuen Pseudo-Weisheiten und teilweise absurden Diät-und Abnehmprodukten.Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der gesunde Mensch, sich durch richtiges Krafttraining und einer gesundes Lebensweise, bis zu 30 Jahre verjüngen kann.Seit 40 Jahren beobachtet der Autor Klaus Brüggemann in den Fitnesscentern dieser Welt, wie die Menschen mehrheitlich falsch trainieren und zu wenig Ergebnisse erzielen. In seinem Buch "BODY & MIND PERFORMANCE" profitieren seine Leser von seinen Erfahrungen als gelernter Koch, zertifizierter Personal-und Gesundheitstrainer, Mentalcoach, langjähriger Dozent an der Deutschen Hochschule für Prävention-und Gesundheitsmanagement und schlussendlich von seinen fast 50-Jährige Erfahrungen als Sportler.In seinem aktuellen Buch erhalten die Leser neue Impulse für positive Veränderungen, für die eigene Gesundheit, Zufriedenheit und für die eigenen Erfolge.Zum Buch: BODY & MIND PERFORMANCE von Klaus Brüggemann, ISBN: 978-3-96229-364-2Zum Autor:Klaus Brüggemann, Jahrgang 1959, absolvierte eine Kochlehre, bei der er sich zum Vize-Europameister der Köche qualifiziete. Nach einem Fachstudium zum Betriebswirt, war er fünf Jahre für die Lufthansa Service (LSG) tätig. Mit 27 Jahren wurde er dort der jüngste Personaldirektor im Lufthansa-Konzern.Von 1989 bis zum Jahr 2000 war Klaus Brüggemann geschäftsführender Gesellschafter einer mittelständischen Unternehmensgruppe, die ca. ein Dutzend Hotels, Restaurants, Freizeit- und Fitnessbetriebe bewirtschaftet hat.Nach dem Ausstieg im Jahr 2000 qualifizierte sich Klaus Brüggemann als Personal- und Gesundheitstrainer und es erfolgte der Wechsel ins Sportbusiness und u.a. in den Aufsichtsrat von HERTHA BSC.Klaus Brüggemann war Operationsmanager der FIFA WM 2006 in Berlin. In den Jahren danach war er für das Ronaldinho Management, für den Box-Weltmeister Nikolai Valuev, für Clubs in Moskau und Bukarest und der DKB als Berater aktiv. Es erfolgte eine Tätigkeit als Geschäftsführer und Manager für einen Club in der 3. Fußball-Liga. 2014 absolvierte Klaus Brüggemann Weiterbildungen zum Burn-out- Berater und zum Mental Coach.Klaus Brüggemann ist als Sport- und Wellnessunternehmer aktiv sowie als Dozent an der deutschen Hochschule für Gesundheit und Prävention (DHfPG). Klaus Brüggemann ist Vorsitzender des Aufsichtsrat von HERTHA BSC und Autor des Buches "Die Fußballblase, hinter den Kulissen eines Milliardengeschäfts."