DJ MARKT/DAX steigt auf neues Sechswochenhoch

Der DAX überwindet das Hoch, das er am Mittwoch vor der Fed-Sitzung markiert hatte. Mit knapp 13.450 Punkten markiert er den höchsten Stand seit sechs Wochen. "Die Fed dürfte den heutigen Arbeitsmarktbericht mit Erleichterung aufnehmen", sagt Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Parters. Der Boom am Arbeitsmarkt ebbe ab. "Und noch wichtiger für die Fed: Die Dynamik beim Lohnanstieg nimmt ab. Es ist der siebte Monat in Folge, in dem diese so wichtige Zahl zurückgeht oder zumindest stagniert", so der Vermögensverwalter. Der Arbeitsmarktbericht sei für die Fed eine Legitimation, ihre Geldpolitik langsamer zu straffen. "Er ist aber keine Legitimation, den Straffungszyklus zu beenden", warnt er vor überzogenen Erwartungen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2022 09:29 ET (13:29 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.