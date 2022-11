Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen, die für Montag geplant ist, dreht die Aktie von BioNTech ins Plus. Das kann die Anleger*innen der Aktie nur erfreuen, da das Papier noch am Donnerstag schwächer als der US-Konkurrent Moderna war. Neue Studie Am Donnerstag gab das Mainzer Unternehmen BioNTech bekannt, dass mit einer Phase-1-Studie zur Untersuchung eines kombinierten mRNA-Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 und Influenza begonnen wurde. ...

